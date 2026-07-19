Rally Valle del Belice, Alessio Pollara in testa dopo la prima giornata

Alessio Pollara è in testa al Rally Valle del Belice dopo le prime due prove speciali. Su Skoda Fabia, con navigatore Gaspare Beninati, si è imposto nelle prime due prove speciali tenutesi a Gibellina, issandosi al primo posto nella classifica generale con il tempo di 4’55”7.

Alle sue spalle Totò Riolo, con al fianco Nicola Catania, anche loro su Skoda Fabia, con un ritardo di 3”, mentre Bartolo Mistretta, (con navigatore Antonio D’Amico) vincitore delle prime due edizioni, è terzo a 3”3. Più staccati gli altri: 4° è Andrea Nastasi (Skoda Fabia) a 12”7, 5° Vito Molinari (Skoda Fabia) a 14”4, 6° Giovanni Cutrera (Toyota Yaris) a 28”3, 7° Francesco Pisciotta (Peugeot 208) a 35”4, 8° Mariano Bruno (Skoda Fabia) a 35”4, 9° Gabriele Vella (Peugeot 208) a 36”3 e 10° Alessandro Centinaro (Skoda Fabia) a 37”8.

La competizione, organizzata dall’Automobile Club Trapani in collaborazione con lo Sporting Club Partanna e valevole per il campionato siciliano per le moderne e anche per il TRZ per le storiche, ha visto il via da Partanna, centro nevralgico del Rally. Tutti i piloti sono saliti sulla passerella per il via alla gara, con i sindaci del territorio, unitamente a Giovanni Pellegrino, il presidente dell’Ac Trapani, che si sono alternati nel dare lo start alle vetture sventolando il tricolore.

Tra le storiche, primo tempo per Giuseppe Termine e Onofrio Musso (Porsche Carrera) in 5’32”8 con 10”9 di vantaggio su Paolo Mistretta e Andrea Cangemi (Renault 5). Terzi Angelo Diana e Giuseppe Di Salvo (Bmw) a 11”6.

Accanto al palco della partenza, poi, è stato allestito il “Villaggio del Gusto”, con cinque aziende locali (Azienda Agricola Carmela Turnaturi; Cooperativa Agricola Sicily Food Belìce Valley; Tenute Caracci; Bontagri Srl; Azienda Agricola Moceri) che hanno portato i loro prodotti per offrire delle degustazioni al numeroso pubblico che ha assistito alla partenza del Rally.

“La prima giornata del Rally è stata un vero successo – sottolinea Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani -. Quest’anno, ricordo, che abbiamo avuto il record di piloti iscritti e la gara raggiunge tutti i Comuni della Valle del Belice, mettendo in risalto le bellezze locali e puntando molto anche sui prodotti tipici locali proprio grazie ai Villaggi del Gusto e con la nuova Coppa Nocellara del Belice che abbiamo fortemente voluto”.