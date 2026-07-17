Marsala e l’anomalia Sud Chiama Nord: in Aula ha un consigliere in maggioranza e uno all’opposizione

Contatti politici si muovono oltre che nel comune di Marsala anche in Regione, in vista delle elezioni che porteranno al rinnovo del Governatore siciliano e dell’Ars nel 2027. Il percorso di radicamento del progetto politico “De Luca Sindaco di Sicilia” prosegue. Il deputato regionale e sindaco di Taormina ha più volte manifestato l’intenzione di candidarsi alla Presidenza della Regione, carica che già sfiorò alle precedenti elezioni. Tra le adesioni eccellenti al suo movimento in Provincia di Trapani, si registra a Marsala quella del consigliere comunale Gaspare Di Girolamo, primo degli eletti in assoluto alle ultime elezioni amministrative della città con oltre 1.850 preferenze ottenute nelle fila dell’Udc.

Parola a De Luca

Proprio in una recentissima riunione, tenuta quasi all’oscuro dei media, Di Girolamo ha incontrato Cateno De Luca e insieme hanno sancito una alleanza. “L’ingresso di Gaspare Di Girolamo rappresenta un segnale importante per il nostro progetto politico. È la prima adesione nella provincia di Trapani e testimonia come, giorno dopo giorno, sempre più amministratori scelgano di condividere un percorso fondato su competenza, coraggio e concreta capacità di governo. Continuiamo a costruire una squadra radicata nei territori, pronta a offrire ai siciliani una prospettiva nuova per il futuro della nostra Regione”, ha dichiarato De Luca.

L’anomalia in Consiglio comunale

A Marsala però, si pone subito il problema della collocazione in Consiglio comunale di Gaspare Di Girolamo, attualmente esponente dell’Udc collocato all’opposizione avendo sostenuto alle ultime Amministrative Massimo Grillo sindaco. “Non intendo modificare la mia collocazione in Aula – ci ha detto il consigliere -, rimarrò nell’Udc e all’opposizione dell’attuale Giunta per quanto riguarda la mia attività Amministrativa. La mia adesione al movimento di Cateno De Luca è legata a vicende regionali, dove molto probabilmente è mia intenzione candidarmi per approdare all’Assemblea regionale”. Nelle scorse settimane c’era stato un avvicinamento da parte del consigliere comunale Michele Gandolfo, eletto a sostegno della sindaca Andreana Patti, di Sud Chiama Nord. “La decisione del collega non modifica certamente la mia posizione – ci ha detto Gandolfo – e rimarrò consigliere di maggioranza pur avendo avviato un’interlocuzione con De Luca”. In attesa delle elezioni regionali o di qualche altra decisione, per il momento l’onorevole De Luca si trova rappresentato a Sala delle Lapidi da due consiglieri comunali: uno collocato all’opposizione, l’altro a maggioranza.