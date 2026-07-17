Il Sud alza il volume: Nico Arezzo al Mezzo Festival il 31 luglio. VIDEO

Torna la terza edizione del Mezzo Festival, non solo una tre giorni di musica, ma un punto di incontro, un luogo in cui la musica diventa gesto collettivo e il Sud smette di essere margine per farsi centro. Dal 31 luglio al 2 agosto, Mezzo Festival arriva al Giardino dell’Emiro di Mazara del Vallo per un viaggio nella cultura mediterranea, non come eco nostalgica del passato, ma come espressione viva di un mare che unisce storie e popoli. Un luogo dove il Mediterraneo smette di essere periferia d’Europa e torna a essere ciò che è sempre stato: baricentro del mondo. Questo è il Nuovo Mediterraneo.

La Line Up

Ricca la Line Up di quest’anno. Il 31 luglio arriva sul palco del Mezzo Festival Nico Arezzo in full band. Chi l’ha detto che il dialetto è solo per le canzoni popolari? Nico Arezzo ci ha insegnato quanto può essere funky, soul, con tanto groove. E lo ha fatto in ogni posto d’Italia: perché non importa se non capisci tutte le parole quando i significati ti arrivano dritti al cuore! Nico dimostra che le radici non ti fermano ma costruiscono la tua identità e ti danno la spinta per andare più veloce! Nico Arezzo vi aspetta il 31 luglio al Mezzo Festival. Pronti a ballare? Biglietti.

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