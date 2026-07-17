Lutto tra i dipendenti del Comune di Marsala: morto Filippo Pavia

Lutto tra i dipendenti del Comune di Marsala. È deceduto Filippo Pavia, 57 anni, perito agrario, in servizio da oltre trent’anni al Comune, svolgeva la funzione di Istruttore tecnico al SUE (Sportello Unico per l’Edilizia). La sindaca Andreana Patti e il presidente Giovanni Maniscalco esprimono il cordoglio istituzionale a nome proprio, della Giunta e del Consiglio comunale.I colleghi tutti si stringono con tanto affetto alla Famiglia Pavia, alla moglie e ai figli, cui porgono sentite condoglianze. I funerali si svolgeranno domani a Trapani, alle ore 11, nella Chiesa Maria SS Annunziata di via Conte Agostino Pepoli.