Otiosa estate… marsalese. Tutti gli eventi al Chiostro

Prende il via sabato 18 luglio la tredicesima edizione de “L’Otiosa Estate”, il progetto culturale estivo promosso dalla Biblioteca Otium di Marsala. L’iniziativa sarà inaugurata alle 18.30 nel Chiostro di Otium, in via XI Maggio 106, con un momento conviviale riservato ad associati e ospiti, che darà ufficialmente il via al calendario degli appuntamenti estivi. Anche quest’anno la rassegna propone un percorso tra musica, poesia e spettacolo, con eventi pensati per valorizzare la cultura e le tradizioni del territorio.

Si parte con la performance “Ciel’ e Mmari”

L’apertura della manifestazione sarà affidata alla performance “Ciel’ e Mmari”, eseguita dal coro di non professionisti “Unica Vuci”, diretto dall’artista Simona Di Gregorio. Lo spettacolo, della durata di circa trenta minuti, ripercorre attraverso cialòme e antichi canti marinari le tradizioni legate alla pesca nei diversi porti della Sicilia. Un viaggio musicale che rievoca il ruolo del canto nel lavoro dei pescatori, dalle manovre delle reti fino alla celebre mattanza del tonno, offrendo al pubblico uno spaccato del patrimonio folkloristico siciliano. L’ingresso prevede un ticket di 5 euro per gli associati Otium e di 10 euro per gli ospiti, comprensivo di un calice di benvenuto.

La poesia secondo Zachary Schomburg

Martedì 28 luglio, alle 18.30, il Chiostro di Otium ospiterà la presentazione del volume “Poesia come violenza” del poeta statunitense Zachary Schomburg, pubblicato da Italo Svevo Edizioni. A dialogare sull’opera saranno il curatore Giuseppe Nibali e Achille Sammartano. Il libro propone una riflessione sul potere della poesia come forza capace di scuotere il lettore, riportando alla luce emozioni, traumi e istinti profondi. Accanto ai testi poetici, il volume comprende anche un saggio di Giuseppe Nibali dedicato al rapporto tra violenza e arte nella storia dell’umanità. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Gran finale in musica con il Focus Duet

Giovedì 30 luglio, alle 21, la rassegna si sposterà alla Società Canottieri Marsala per il concerto jazz del Focus Duet, formato dalla cantante Simona Trentacoste e dal chitarrista Francesco Guaiana. Il duo proporrà un repertorio che alterna composizioni originali e reinterpretazioni di grandi classici del jazz e della Broadway songbook, con brani di autori come George Gershwin, Cole Porter, Thelonious Monk, Burt Bacharach, Antonio Carlos Jobim e John Coltrane, arricchiti da incursioni nella tradizione musicale sudamericana. Un concerto di circa un’ora, caratterizzato da arrangiamenti originali e da un dialogo musicale tra voce e chitarra. L’ingresso costa 5 euro per gli associati della Società Canottieri e di Otium, mentre per gli ospiti il ticket è di 10 euro. L’iniziativa è sostenuta dal Ministero della Cultura, attraverso la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e la Direzione generale Spettacolo. La Biblioteca Otium aderisce inoltre a BiblioTP, la rete delle biblioteche della provincia di Trapani.