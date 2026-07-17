Love Ghost, “God Complex” con Dimelow Pro il video

Love Ghost e Dimelow Pro insieme per “God Complex”, una canzone che cattura la sensazione di avere un complesso di superiorità alle 2 del mattino, quando la sicurezza si trasforma in delirio e ci si sente invincibili. Unendo melodie oscure, una produzione ipnotica e l’energia della trap latina, è cantata sia in spagnolo che in inglese e combina monologhi parlati con il rap. Esplora l’ego, l’autodistruzione e l’incoscienza notturna. Ideale per gli amanti della trap latina, dalle atmosfere intense e dall’energia travolgente e per chi cerca playlist come Fuego, Error 404 e altre playlist urban all’avanguardia.

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