Ritardo di un mezzo per le Egadi, “Non un’ora ma 45 minuti per problema tecnico

Liberty Lines interviene sulla vicenda relativa al ritardo registrato questa mattina nella partenza del catamarano Vittoria M. diretto a Favignana, dopo le segnalazioni di alcuni passeggeri che avevano denunciato una lunga attesa sotto il sole al porto di Trapani. La compagnia marittima precisa innanzitutto che il ritardo non è stato di un’ora, come riportato in alcune ricostruzioni, ma di 45 minuti. Secondo quanto riferito da Liberty Lines, il disservizio è stato provocato da un inconveniente tecnico al sistema di refrigerazione dell’unità navale, che avrebbe risentito delle elevate temperature registrate in questi giorni. Per garantire il comfort dei viaggiatori si è quindi reso necessario un intervento di manutenzione prima della partenza.

La compagnia ricostruisce anche le fasi della gestione dell’emergenza: “Le operazioni di check-in, previste in vista della partenza delle 9.30, sarebbero iniziate regolarmente alle 9.15. Quando il comando di bordo ha comunicato la necessità di effettuare l’intervento tecnico, il personale di biglietteria avrebbe informato tempestivamente i passeggeri attraverso un annuncio, invitandoli ad abbandonare la fila e ad attendere nelle aree ombreggiate del porto fino a nuova comunicazione sull’imbarco. Anche i passeggeri che avevano già completato il check-in – sottolinea Liberty Lines – avrebbero avuto la possibilità di allontanarsi dalla fila per attendere in condizioni più confortevoli. L’intervento tecnico si è concluso alle 10.15 e, subito dopo, il catamarano Vittoria M. ha lasciato regolarmente gli ormeggi diretto verso Favignana”.

Pur esprimendo rammarico per il disagio arrecato ai viaggiatori, la compagnia ritiene che la situazione sia stata gestita con professionalità, evidenziando come il porto di Trapani sia ancora privo di adeguate strutture di copertura per proteggere i passeggeri durante le attese. Su questo aspetto Liberty Lines ribadisce di aver già segnalato in più occasioni la necessità di dotare l’area portuale di spazi ombreggiati idonei, ritenendo che tale carenza infrastrutturale rappresenti un problema che si ripresenta soprattutto nei periodi di maggiore affluenza e durante le giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate.