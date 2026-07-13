Spaccia ad Aversa, per un 44enne straniero si aprono le porte di… Milo

I controlli del territorio disposti dalla Polizia di Stato di Caserta nell’agro aversano per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno dato i loro frutti. Nell’ambito di una mirata attività info-investigativa, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa hanno individuato un appartamento utilizzato come base per una fiorente attività di spaccio. Durante l’operazione è stato fermato un cittadino straniero di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. All’interno dell’abitazione gli agenti hanno rinvenuto oltre 35 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a circa 760 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel corso degli accertamenti sulla regolarità della posizione dell’uomo sul territorio nazionale, è stato richiesto e ottenuto dall’Autorità Giudiziaria il nulla osta all’allontanamento dal Paese. Al termine delle verifiche erò, è stato disposto l’accompagnamento del 44enne presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Trapani Milo, dove resterà… chissà per quanto tempo.