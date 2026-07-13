Cortili narranti, a Erice incontri tra letteratura e musica fino al 28 agosto

Torna ad Erice Cortili narranti, la rassegna ideata e organizzata dall’Associazione Vivere Erice con il patrocinio del Comune. Nove appuntamenti che trasformano il borgo in un palcoscenico diffuso di cultura, musica e letteratura. Un ricco programma di eventi accompagnerà cittadini e visitatori dal 18 luglio al 28 agosto, valorizzando gli angoli più suggestivi del centro storico attraverso incontri con autori, concerti, presentazioni di libri e appuntamenti dedicati alla memoria e alla promozione della lettura. Il tema dell’edizione 2026 è la Sicilia e l’identità dei luoghi raccontati nelle parole, nella musica e nella memoria.

Il programma si apre sabato 18 e domenica 19 luglio con Cortili Fioriti 2026, il concorso che torna dopo oltre dieci anni di assenza e che celebra la bellezza dei cortili storici del borgo, offrendo un percorso tra piante, fiori e tradizioni. La rassegna prosegue sabato 1 agosto con l’incontro con lo scrittore e giornalista Giacomo Pilati, che presenterà Blu e sale. Un’educazione siciliana (BibliotheKa Editore). A dialogare con l’autore sarà Angela Grammatico, mentre le letture saranno affidate a Mariza D’Anna. L’appuntamento è alle ore 18.30 presso il Cortile D’Alì. Venerdì 7 agosto sarà dedicato al ricordo del professore e scrittore Renato Lo Schiavo con un pomeriggio di musica e letture anarchiche irriverenti e la presentazione del libro Il cazzabubbolo ciuschero (Di Girolamo Editore) pubblicato postumo. Un momento di memoria condivisa, non celebrativo, con studenti, amici, colleghi e quanti hanno apprezzato il valore umano e culturale del prof. Lo Schiavo. L’incontro si terrà alle ore 18.30 nell’agorà del Circolo del Tennis.

La giornata di domenica 9 agosto sarà interamente dedicata alla musica con la rassegna Borgo in Musica, curata dal maestro Luigi De Vincenzi, articolata in tre appuntamenti: alle ore 11.00, al Teatro Gebel Hamed, il concerto pianistico di Delia De Fina; alle ore 18.00, ai Giardini del Balio, l’esibizione pop-rock dei Foreway; alle ore 21.30, nuovamente al Teatro Gebel Hamed, il concerto jazz del Blu Notes Quartet. Mercoledì 12 agosto protagonista sarà la scrittrice Stefania Auci, che presenterà il bestseller L’alba dei leoni (Nord Editore), dedicato alle origini della famiglia Florio. Dialogherà con l’autrice Noemi Genovese, con letture di Mariza D’Anna. L’incontro è previsto alle ore 19.00 davanti al Castello di Venere.

Il calendario continua venerdì 21 agosto con il conferimento di un riconoscimento allo scrittore e medico Salvatore Requirez per il romanzo La macchia (Nuova Ipsa Editore) organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Medici della provincia di Trapani. Interverranno Giuseppe Di Marco, Noemi Genovese e Massimiliano Paolucci. L’appuntamento è alle ore 18.30 a Palazzo Sales. Giovedì 27 agosto spazio all’omaggio ad Andrea Camilleri, un cantastorie contemporaneo. Gaetano Savatteri e Salvatore Picone presentano. “Il contastore di Vigàta” (Rizzoli) e “In Sicilia con Andrea Camilleri” (Giulio Perrone ed.). A dialogare con l’autore saranno Concetto Prestifilippo, Mariza D’Anna e Noemi Genovese. L’incontro si svolgerà alle ore 18.30 nel Cortile Grande.

La rassegna si concluderà venerdì 28 agosto con la cerimonia di premiazione dell’VIII edizione del Premio Letterario Città di Erice e della III edizione del Premio Letterario Giovani, in programma alle ore 19.00 al Castello di Venere. La rassegna conferma la vocazione di Erice quale luogo privilegiato di incontro tra cultura, musica e paesaggio, offrendo un programma che vuole coniugare la valorizzazione del patrimonio storico con la promozione della lettura, della musica e del dialogo culturale. «La rassegna 2026 nasce dal desiderio di fare di Erice un luogo in cui la cultura si vive e si condivide – dichiara Mariza D’anna, presidente dell’Associazione Vivere Erice – Abbiamo costruito un programma che mette in dialogo letteratura, musica, memoria e identità, valorizzando gli straordinari spazi del borgo che diventano protagonisti degli eventi. Ospitare autori, musicisti e personalità del panorama culturale significa offrire occasioni di confronto e di crescita, ma anche creare momenti di incontro tra la comunità e i tanti visitatori che scelgono Erice durante l’estate. Particolare attenzione è stata riservata alla narrativa siciliana, alla memoria di figure che hanno lasciato un segno nel nostro territorio e alla promozione dei giovani attraverso il Premio Letterario Città di Erice e la musica». E conclude: «Ringraziamo l’amministrazione comunale e tutti gli autori, gli artisti, gli editori, i collaboratori e le istituzioni che contribuiscono alla realizzazione di questa edizione. L’auspicio è che ogni appuntamento diventi un’occasione per ritrovarsi, riflettere sui tanti volti identitari e riscoprire il fascino unico di Erice».