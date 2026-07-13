“Attraverso Mozia”, Salvo Cuccia al Salina Festival racconta la storia dell’isola fenicia. VIDEO

L’antica Mozia torna protagonista sul grande schermo grazie al nuovo documentario del regista e sceneggiatore palermitano Salvo Cuccia. Si intitola “Attraverso Mozia” ed è stato presentato in anteprima mondiale alla ventesima edizione del SalinaDocFest, il festival internazionale del documentario narrativo in corso a Salina dall’8 al 12 luglio. L’opera accompagna lo spettatore in un viaggio tra storia, archeologia e memoria, attraversando uno dei siti più affascinanti del Mediterraneo. Il documentario esplora il patrimonio dell’antica città fenicia di Mozia, sull’isola di San Pantaleo, nello Stagnone di Marsala, proponendo una riflessione sul dialogo continuo tra il passato e il presente.

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Diretto da Salvo Cuccia, autore da sempre attento ai temi della memoria, dell’identità e della cultura siciliana, il film è tra i sei documentari selezionati per il concorso ufficiale del SalinaDocFest 2026, che quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario con il tema “Odissee contemporanee – Isole, battaglie, ritorni”. Con “Attraverso Mozia”, Cuccia offre così un nuovo sguardo su uno dei luoghi simbolo della storia del Mediterraneo, valorizzandone il patrimonio archeologico e culturale attraverso il linguaggio del cinema documentario.