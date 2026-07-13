“L’agricoltura coltiva il sale”, a Marsala confronto sul futuro del comparto

Le Saline Ettore e Infersa di Marsala ospiteranno martedì 21 luglio, dalle ore 11, un’importante giornata di confronto dedicata al futuro dell’agricoltura siciliana. L’iniziativa, dal titolo “L’agricoltura coltiva il sale”, è promossa da Confagricoltura Sicilia in collaborazione con Confagricoltura Trapani e vedrà la partecipazione del presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. L’incontro sarà l’occasione per affrontare alcune delle principali criticità che interessano il comparto agricolo dell’Isola, con particolare attenzione alla salicoltura, simbolo del territorio trapanese, ma anche alla viticoltura e alla cerealicoltura, due settori che stanno attraversando una fase di forte difficoltà.

Confagricoltura evidenzia infatti come la cerealicoltura siciliana sia in una situazione particolarmente delicata, con quotazioni di mercato che si attestano intorno ai 19 centesimi al chilogrammo, mentre la viticoltura, considerata una delle eccellenze produttive della Sicilia, rischia di subire un progressivo ridimensionamento a causa delle speculazioni e della scarsa remunerazione riconosciuta ai produttori. Nel corso della tavola rotonda saranno affrontati anche temi legati allo sviluppo economico del territorio, alle politiche regionali per l’agricoltura, al lavoro nel settore primario e al rapporto tra scuola e agricoltura, con l’obiettivo di individuare strategie condivise per rilanciare un comparto fondamentale per l’economia siciliana.

Il programma

Martedì 21 luglio – Saline Ettore e Infersa, Marsala

Ore 11 – Tavola rotonda istituzionale

Modera Vanessa Galipoli, giornalista e conduttrice.

Intervengono: