Lo scrittore marsalese Giovanni Teresi al XXIII Seminario Internazionale CISAT di Napoli

Lo scorso 4 luglio si è svolto il XXIII Seminario Internazionale CISAT di Psicologia, Psicoterapia e Letteratura, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Napoli e diretto dal professor Roberto Pasanisi. L’iniziativa, insignita del Patrocinio del Presidente della Repubblica, è stata presieduta dal professor Mario Selvaggio. Tra i relatori della seconda sessione anche il professore marsalese Giovanni Teresi, scrittore, poeta e Socio Benemerito per la Letteratura dell’ICI, che ha presentato un intervento dal titolo “Dalla rivoluzione umanista alla crisi dell’umano nella tarda modernità”.

La relazione ha suscitato interesse e partecipazione da parte dei seminaristi e degli autori presenti. Nel suo intervento, Teresi ha evidenziato come «la crisi dell’umano nella tarda modernità è il progressivo sradicamento dell’individuo dai sistemi di senso tradizionali. Colpisce l’identità, frammentata dalla tecnica e dall’accelerazione sociale, e la percezione del futuro, non più visto come promessa di emancipazione ma come minaccia di instabilità». Un contributo che ha offerto ai partecipanti un’occasione di riflessione sul rapporto tra evoluzione della società, identità personale e cambiamenti culturali, inserendosi nel dibattito interdisciplinare che da oltre vent’anni caratterizza il Seminario Internazionale CISAT.