Musica, spettacoli, teatro, sport, cultura, tradizioni popolari ed enogastronomia. Petrosino si prepara a vivere un’estate intensa con “Estate Petrosilena – Petrosino di Mare e di Vino 2026”, il cartellone di eventi presentato venerdì scorso al Lido Dune Beach di Sibiliana. Un programma pensato per accompagnare cittadini e visitatori dal 18 luglio fino al mese di settembre, con appuntamenti rivolti a tutte le età e l’obiettivo di valorizzare l’identità del territorio attraverso iniziative capaci di coniugare intrattenimento, cultura e promozione delle eccellenze locali. Ad aprire ufficialmente la stagione estiva sarà il concerto dei Kamurria, che darà il via a una lunga serie di appuntamenti. Il calendario comprende il Festival Internazionale della Canzone Italiana “Voci dal Mediterraneo”, lo spettacolo del comico Uccio De Santis e dell’artista Fabio Ingrassia, le sagre dedicate ai prodotti tipici, eventi sportivi, manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio e iniziative dedicate ai più piccoli e alle famiglie, come il Teatro del Mare. A chiudere l’estate sarà la tradizionale Sagra dell’Uva e del Vino, uno degli eventi più attesi e rappresentativi della comunità petrosilena.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco Giacomo Anastasi, il presidente del Consiglio comunale Aldo Caradonna, la vice presidente del Consiglio comunale Francesca Marino e i consiglieri Antonino Bilello e Gian Paolo De Vita. “Abbiamo voluto offrire un’estate ricca di appuntamenti, garantendo un calendario interamente gratuito e accessibile a tutti – ha dichiarato il sindaco Giacomo Anastasi –. È una scelta precisa della nostra Amministrazione: rendere la cultura, lo spettacolo e il divertimento un patrimonio condiviso, senza lasciare indietro nessuno. Invito cittadini e visitatori a vivere Petrosino, a partecipare numerosi agli eventi e a condividere con noi un’estate che celebra il territorio, le sue eccellenze e il valore della comunità”.

Il presidente del Consiglio comunale Aldo Caradonna ha evidenziato il valore di un cartellone costruito in sinergia con il territorio, sottolineando il ruolo fondamentale svolto dalle associazioni locali nella definizione del programma. Sulla stessa linea la vicepresidente del Consiglio comunale Francesca Marino, che ha rimarcato il significato identitario della rassegna: “‘Petrosino di Mare e di Vino’ non è solo uno slogan, ma racconta la nostra identità. È da questa identità che prende vita un calendario inclusivo, pensato per tutte le età, capace di offrire occasioni di incontro, condivisione e partecipazione”. L’Amministrazione comunale ha coinvolto tutte le associazioni del territorio nella realizzazione del cartellone per un’estate che punta a confermare Petrosino come punto di riferimento per eventi, accoglienza e valorizzazione del territorio.