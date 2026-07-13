“Nausica and the Odissey”: la proiezione del docufilm a Marettimo

L’Associazione C.S.R.T. “Marettimo” presenta “La nostra Itaca”, un evento dedicato alla riscoperta del legame tra il mito omerico e il territorio, che avrà come momento centrale la proiezione del docufilm “Nausica and the Odyssey”, realizzato nel 2009 dal regia Peppino Sciortino, con interviste di Simona Malato, musiche di Domenico Sciajno e fotografia degli operatori di ripresa Rosario Riginella e Lucio Marcucci. Sarà l’attrice trapanese di teatro, cinema e televisione Simona Malato a guidare i partecipanti in un affascinante percorso alla scoperta di Trapani e del suo territorio, svelandone aspetti meno noti. Il viaggio prenderà le mosse dalle vicende di Ulisse e Nausicaa, secondo l’originale teoria dello scrittore inglese Samuel Butler, che identifica Trapani con Scheria e, successivamente, insieme a Marettimo, con Itaca. Ad arricchire il racconto saranno le testimonianze di Folco Quilici, Renato Lo Schiavo, Franco De Salvo, Maria Teresa Barrabini, Vito Vaccaro, Margherita Giacalone e Nina Scammacca. Accanto a Simona Malato sarà presente anche il regista Peppino Sciortino.

La proiezione del docufilm è in programma giovedì 16 luglio, alle ore 22, nel giardino dell’Oratorio Parrocchiale. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Favignana – Isole Egadi e la collaborazione della Parrocchia Maria Santissima delle Grazie, che ha messo a disposizione gli spazi dell’oratorio per ospitare l’evento. Il supporto tecnico è curato da Salvatore Torrente. Ad aprire la serata sarà un incontro con gli autori, che dialogheranno con Laura Lodico, presidente dell’Associazione C.S.R.T. “Marettimo”, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire i temi e il percorso che hanno dato vita al docufilm.

Attualmente “Nausica and the Odyssey” è in distribuzione worldwide su 4 piattaforme ott: Future Today (Fawesome), Stash TV, Relay, Stash – Free Docs Every Day tramite la Ddsmedia Movie Production. Grazie all’hype per The Odyssey di Christopher Nolan, in uscita in Italia proprio il 16 luglio e il 17 negli USA, il documentario sta raggiungendo un ampio pubblico globale. Il programma potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative o condizioni meteomarine.