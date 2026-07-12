Trapani, detenuto era stato condotto per accertamenti in ospedale, ma è riuscito a fuggire

redazione

Trapani, detenuto era stato condotto per accertamenti in ospedale, ma è riuscito a fuggire

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domenica 12 Luglio 2026 - 14:15

E’ evaso un detenuto del carcere Pietro Cerulli che questa mattina era stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Trapani per accertamenti urgenti.

Da quanto si è appreso appena giunto nell’area del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate una volta aperto il portello del mezzo sul quale viaggiava, è riuscito ad eludere i controlli a cui era naturalmente sottoposto è fuggito facendo perdere le tracce nelle strade limitrofe all’area di emergenza. 

E’ subito scattato l’allarme e numerose pattuglie della polizia penitenziaria sono alla ricerca del recluso. Nelle ricerche sono coinvolte tutte le altre forze di polizia.

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