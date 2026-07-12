A29, svincolo di Castellammare del Golfo riaperto in anticipo

E’ stato riaperto in anticipo coi tempi lo svincolo di Castellammare del Golfo, lungo l’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”. I lavori di ripristino, a cura dell’Anas, sul deterioramento del piano viabile in corrispondenza del sovrappasso autostradale dello svincolo si sono conclusi oggi e lo svincolo è tornato operativo. “Un plauso ad Anas e alle maestranze che hanno portato avanti i lavori con celerità – ha detto l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò – rendendo possibile anticipare la riapertura completa dello svincolo, restituendolo alla piena fruibilità della popolazione e soprattutto rafforzando la sicurezza della circolazione in un periodo in cui si registra un forte incremento del traffico legato agli esodi estivi verso le località di mare. Un ulteriore esempio di come la sinergia tra la Regione Siciliana ed Anas sta permettendo, come in molti altri casi, la rapida chiusura di molti cantieri stradali ed autostradali in Sicilia a tutela della sicurezza delle nostre autostrade”.