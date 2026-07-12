Nuova illuminazione pubblica a Petrosino, al via l’iter amministrativo





L’Amministrazione Comunale di Petrosino prosegue il percorso di ammodernamento delle infrastrutture cittadine con la pubblicazione dell’avviso esplorativo finalizzato alla raccolta di proposte di finanza di progetto per la riqualificazione e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e degli edifici comunali.



L’iniziativa rappresenta il primo passo di un iter amministrativo che consentirà di individuare la migliore proposta progettuale per realizzare un sistema di illuminazione più moderno, efficiente, sicuro e sostenibile, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici, migliorare la qualità del servizio e garantire una gestione innovativa degli impianti.

«Con questo avviso – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi – poniamo le basi per uno degli interventi più significativi degli ultimi anni sul nostro territorio. Vogliamo dotare Petrosino di un impianto di pubblica illuminazione moderno, efficiente e capace di rispondere alle esigenze della comunità. Significa investire nella sicurezza delle nostre strade, nel risparmio energetico, nella tutela dell’ambiente e nella qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Abbiamo scelto di avviare un percorso serio e trasparente che ci permetterà di valutare le migliori soluzioni progettuali e tecnologiche, nell’esclusivo interesse della collettività. Il nostro obiettivo è costruire una Petrosino sempre più moderna, sostenibile ed efficiente, continuando a programmare interventi concreti che migliorino la qualità della vita della nostra comunità.»

La pubblicazione dell’avviso conferma la volontà dell’Amministrazione Comunale di Petrosino pianificare investimenti strategici, guardando al futuro con una visione orientata all’innovazione, alla sostenibilità e all’efficientamento dei servizi pubblici.