Lavori in alcuni pozzi, si modifica a Marsala la distribuzione dell’acqua. I dettagli





La società E- Distribuzione ha comunicato che nella prossima giornata del 15 luglio effettuerà lavori urgenti sulla propria cabina elettrica, quella che a Marsala alimenta i pozzi di Sinubio. Questi, pertanto – nella fascia oraria 9:30/16:30 – subiranno un’interruzione di energia elettrica e non potranno erogare acqua.



A scopo precauzionale – finalizzato a garantire la continuità dell’approvvigionamento idrico alla ripresa dell’attività dei pozzi – il Servizio Idrico comunale apporterà le seguenti misure mitigative che comportano, a partire da oggi sabato 11 luglio e fino a mercoledì prossimo, una temporanea revisione delle turnazioni.

In particolare:

– Centro urbano, chiusura dell’acqua anticipata di circa un’ora;

– zona Strasatti, posticipata l’erogazione nella giornata del 16 luglio;

– versante Lidi Sud, l’erogazione sarà avviata dalle ore 14:00 circa e fino alle ore 7:00 del mattino successivo.



Nella giornata del 15 luglio, a conclusione dell’intervento elettrico da parte di E-Distribuzione, l’erogazione idrica riprenderà regolarmente.