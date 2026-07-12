 “L’ultima estate di un uomo perbene”, il libro di Carmelo Sardo a Mazara

Lunedì 13 luglio, alle ore 19, si terrà la presentazione di “L’ultima estate di un uomo perbene” di Carmelo Sardo a Mazara del Vallo per la rassegna estiva Coordinate Letterarie, presso il MAREA Beach Club sul Lungomare Mazzini, Piazzale Quinci. L’incontro offre un’occasione di approfondimento e riflessione attorno a una storia toccante e intensa, sospesa tra una verità negata e una storia dimenticata. L’autore sarà affiancato da Francesca Incandela e Francesco Mezzapelle, che cureranno la presentazione e dialogheranno con lui ripercorrendo i temi centrali dell’opera.

Con questo libro, l’autore torna alla sua vocazione principale, definendo l’opera un “saggio romanzato civile” dopo una parentesi letteraria più intimistica. Il testo ricostruisce una vicenda drammaticamente vera ambientata nella Sicilia dei primi anni Novanta, durante la spietata guerra di mafia tra Cosa Nostra e Stidda. Il protagonista è Giuseppe “Pino” Tragna, stimato direttore di banca ad Agrigento, uomo integerrimo e dedito alla famiglia, che incappa in alcune operazioni bancarie sospette e decide coraggiosamente di denunciarle. Senza piegarsi alle misteriose telefonate e alle minacce ricevute, Tragna venne brutalmente assassinato il 18 luglio del 1990 davanti alla sua casa di San Leone, a soli quarantanove anni.

Il dramma dell’uomo, ucciso per non essersi piegato a Cosa Nostra, si scontra poi con una seconda “morte”: un collaboratore di giustizia ne infangherà infatti la memoria, accusandolo falsamente di pedofilia. Il libro ripercorre così i trent’anni di ostinata e dolorosa battaglia giudiziaria condotta dalla moglie Mariella e dai figli Gero e Ilaria. La famiglia ha lottato contro silenzi, omissioni, depistaggi e l’ottusità della macchina burocratica italiana, riuscendo infine a far cadere ogni calunnia e a far riconoscere Giuseppe Tragna come vittima innocente di mafia. Si tratta di un’opera che ha coinvolto emotivamente lo stesso autore: Carmelo Sardo, che all’epoca lavorava come cronista ad Agrigento, accorse di persona sul luogo del delitto in via Gela proprio quel 18 luglio di trentasei anni fa. Grazie alla famiglia Tragna, che gli ha aperto il cuore e svelato ricordi intimi, lo scrittore è riuscito a restituire la dignità pubblica a un eroe normale, colpevole solo di aver fatto il proprio dovere.

La rassegna è organizzata da Multiverso Edizioni in collaborazione con la Libreria il Colombre, con il sostegno di CIFA – Progetto Cultura; EPar; Unipol Agenzia Mazara di Rosario Barbera; Si ringrazia Rotary Club Mazara. La Rassegna è inserita nelle iniziative del Patto per la Lettura – Città che Legge di Mazara del Vallo. Media partner dell’evento: RCV Radio Network e Tele8 Web TV. Il programma completo della rassegna sul sito www.multiversoedizioni.com