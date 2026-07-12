Da Marettimo fino al Vaticano: una barchetta ha conquistato il Papa

Ci sono storie che percorrono il mare seguendo rotte invisibili, capaci di unire luoghi lontani attraverso la forza dei gesti più semplici. È la storia di una piccola barchetta di legno partita da Marettimo e approdata in Vaticano, dove è stata accolta come simbolo autentico di una comunità che custodisce con orgoglio le proprie radici. Nelle settimane scorse quel viaggio ha trovato il suo epilogo più emozionante. Alla scuola “De Amicis” dell’isola è infatti giunta una lettera ufficiale della Santa Sede con cui Papa Leone XIV ha voluto esprimere il proprio ringraziamento per il dono ricevuto, accompagnandolo con una speciale benedizione rivolta agli alunni, al personale scolastico e all’intera comunità. L’iniziativa risale al 4 marzo scorso, quando una delegazione della scuola aveva preso parte all’udienza generale in Piazza San Pietro. In quell’occasione, i bambini avevano consegnato al Pontefice una tradizionale barchetta in legno, emblema della cultura marinara di Marettimo e della profonda identità dell’isola, insieme a una lettera ricca di pensieri e speranze scritta con la spontaneità che appartiene all’infanzia.

La risposta del Vaticano è arrivata attraverso una comunicazione ufficiale firmata da Monsignor Anthony Ekpo, nella quale viene sottolineato il gradimento del Santo Padre per il dono ricevuto e vengono trasmessi sentimenti di riconoscenza e vicinanza spirituale. Per gli alunni della “De Amicis” si è trattato di un momento destinato a rimanere impresso nella memoria. Alla già intensa emozione vissuta durante l’udienza papale, quando avevano avuto il privilegio di essere accolti nei posti riservati accanto all’altare sul sagrato della Basilica di San Pietro, si è aggiunta la gioia di ricevere un messaggio proveniente direttamente dalla Santa Sede, testimonianza di un legame che ha superato le distanze geografiche.

In quella piccola imbarcazione di legno, costruita secondo la tradizione dell’isola, non vi era soltanto un dono materiale, ma il racconto di una comunità che vive di mare, di memoria e di valori condivisi. Un simbolo che, attraversando il Mediterraneo fino al cuore della cristianità, ha portato con sé l’anima di Marettimo. E così quella barchetta, nata sulle rive delle Egadi, è diventata ambasciatrice di un’intera isola. Il suo viaggio, iniziato tra il profumo del mare e il vento di ponente, è tornato a casa sotto forma di parole cariche di affetto e benedizione, regalando ai bambini un ricordo prezioso destinato ad accompagnarli nel tempo e ricordando a tutti che anche le realtà più piccole possono lasciare un segno profondo quando parlano il linguaggio della semplicità e del cuore.