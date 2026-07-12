Marsala, inizia il progetto che mira a pulire le piazze della città. L’elenco dei siti interessati

Sono quindici gli operatori impegnati nel progetto “Le Piazze Solidali”, promosso dall’Amministrazione comunale di Marsala. L’iniziativa coniuga inclusione sociale e cura del territorio, contribuendo a rendere più decorosi e accoglienti piazze, strade e spazi pubblici della città.

Gli operatori, già in servizio dallo scorso mese e che saranno impegnati fino al prossimo novembre, afferma una nota dell’ufficio stampa di Marsala, svolgono quotidianamente attività di pulizia, assicurando una presenza costante sul territorio nelle fasce orarie 9/13 e 16/20.

L’elenco delle piazze del territorio interessate

Il servizio, svolto in convenzione con il Consorzio Solidalia, interessa Piazza Fiera Strasatti (in alternanza con la piazza di contrada Bambina), Piazza Caprera, Piazza Peppino Impastato, Piazza Mameli, Piazza Carmine, Largo San Girolamo, via Sant’Africano, Piazza della Vittoria, via XI Maggio, Piazza Loggia, Piazza Matteotti, Piazza Marconi, Piazza del Popolo, Piazza Francesco Pizzo, via Francesco Crispi, via Mazzini, Piazza Stadio, le aree adiacenti al Social Housing di contrada Amabilina e via Garibaldi. Qui opera il signor Maurizio che, con particolare attenzione, si occupa della pulizia dei servizi igienici di Piazza Mercato, ricevendo in queste settimane numerosi apprezzamenti da parte di cittadini e visitatori. Un riconoscimento che testimonia come la cura dei piccoli gesti quotidiani contribuisca concretamente a migliorare l’immagine della città.

“Nei prossimi giorni l’Amministrazione comunale – conclude la nota stampa – presenterà gli altri operatori protagonisti del progetto “Le Piazze Solidali”, un’iniziativa che unisce attenzione alle persone e valorizzazione degli spazi pubblici, grazie all’impegno quotidiano di chi lavora per una Marsala sempre più pulita, accogliente e vivibile.