Partanna investe 1,3 milioni di euro: strade, acqua, scuole e cultura al centro

Un milione e 300 mila euro per dare risposte concrete alle esigenze della città. È quanto prevede la variazione al bilancio di previsione 2026-2028 approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Partanna, accogliendo la proposta dell’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Li Vigni. Il provvedimento, reso immediatamente esecutivo, utilizza l’avanzo libero di amministrazione per finanziare una serie di interventi che spaziano dalla manutenzione delle infrastrutture ai servizi pubblici, fino alla cultura e allo sport. L’atto, condiviso anche dai consiglieri di opposizione, punta a trasformare le risorse disponibili in opere e servizi destinati a migliorare la qualità della vita dei cittadini, intervenendo su alcune delle principali criticità del territorio.

Strade, illuminazione e rete idrica

La parte più consistente delle risorse è destinata alla manutenzione e alla sicurezza del territorio. Tra gli interventi previsti figurano 200 mila euro per la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione, comprensivi del ripristino dell’impianto in contrada Montagna, e 100 mila euro per l’efficientamento della rete idrica e fognaria. Altri 50 mila euro saranno utilizzati per un piano straordinario di manutenzione delle strade comunali, mentre la stessa cifra finanzierà il ripristino e la manutenzione dei pozzi idrici. Previsti inoltre 80 mila euro per la manutenzione e il decoro del cimitero comunale, altri 80 mila euro per completare la toponomastica cittadina e 15 mila euro per il ripristino dell’impianto semaforico di contrada Cappuccini.

Edifici pubblici più sicuri e accessibili

Importanti investimenti riguardano anche il patrimonio comunale. Sono stati stanziati 150 mila euro per la manutenzione e la messa in sicurezza degli edifici pubblici, mentre 100 mila euro saranno destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’obiettivo di rendere gli spazi comunali sempre più accessibili. La manovra prevede inoltre 35 mila euro per interventi di manutenzione e ripristino degli alloggi popolari.

Cultura, sport ed eventi estivi

Spazio anche alla valorizzazione culturale e sportiva della città. Il Comune investirà 50 mila euro per la riqualificazione e la manutenzione del campo sportivo “Madonna delle Grazie”. Sul fronte degli eventi, sono stati previsti 45 mila euro per sostenere la rassegna estiva Artemusicultura, in attesa dell’eventuale finanziamento regionale, e altri 20 mila euro per il Festival “Musiche e Parole”, in programma in contrada Stretto dal 23 luglio al 6 settembre. Con questa variazione di bilancio, l’Amministrazione comunale conferma la volontà di proseguire lungo un percorso di gestione orientato al miglioramento dei servizi, alla valorizzazione del patrimonio pubblico e allo sviluppo complessivo della città, trasformando l’avanzo di amministrazione in interventi concreti per la comunità.