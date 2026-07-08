Torna a Marsala il Festival dell’impegno contro le ingiustizie. Inguì: “Ricordiamo Tancredi Tarantino per promuovere il cambiamento”

Un’occasione per ricordare un talentuoso figlio della comunità marsalese, prematuramente scomparso. Ma anche un momento per riflettere sullo stato di salute dei diritti umani e ambientali nel nostro tempo. Secondo queste premesse, Marsala si prepara ad ospitare la seconda edizione del Festival dell’impegno contro le ingiustizie, dedicato a Tancredi Tarantino, giornalista, attivista e presidente di Re:Common, venuto a mancare il 1° aprile del 2024 a Milano.

L’iniziativa si terrà dal 13 al 15 luglio, presso il Baluardo Velasco di via Bottino, nel centro storico di Marsala.

Si comincia lunedì 13 luglio con un focus sul tema “Frontiere di speranza”. Alle 18.30 è in programma una conversazione tra il giornalista Vincenzo Figlioli e Francesca Saccomandi, referente sulle migrazioni dell’Osservatorio Mediterranean Hope. In serata il programma prevede un concerto de “Le radical scecche”, gruppo folk siciliano in versione transfemminista.

Si prosegue il 14 luglio con un approfondimento sul tema “Musica per la pace”. Alle 18.30 Salvatore Inguì dialogherà con Luca Scavone, tra i promotori del progetto “Music & Resilience”, che punta a costruire percorsi di pace e dialogo nei Paesi colpiti dalla guerra. Anche in questo caso, il Festival avrà una prosecuzione serale, a partire dalle 21.30, con un concerto di Daniel Damascelli.

Mercoledì 15 luglio si parlerà, sempre dalle 18.30 di giustizia climatica, attraverso una conversazione tra la professoressa Antonella Ingianni e Elisa Sermarini, responsabile per la comunicazione de La Rete dei Numeri Pari e presidente dell’associazione Gea. Alle 21.30 il concerto de Le Crispeace, che proporranno un tributo a Rosa Balistreri.

“Ricordare Tancredi Tarantino – sottolinea Salvatore Inguì – significa raccogliere il testimone che lui ci ha lasciato. Ricordare Tancredi vuol dire rinnovare un impegno che è la prosecuzione della lotta per i diritti alla vita di tutti e di tutto. È celebrare l’agire verso la tutela della Madre Terra e di tutti gli esseri viventi che ne sono figli. Ricordare Tancredi è alimentare una speranza, fatta non di attesa fiduciosa che le cose cambino, ma di azione attiva, affinché ognuno di noi sia promotore di un cambiamento delle cose”.

Il 2° Festival dell’Impegno contro le ingiustizie, dedicato a Tancredi Tarantino è organizzato dall’associazione Finestre sul Mondo, in collaborazione con Libera, Amici del Terzo Mondo, Con Te Donna, Archè onlus, I Fenici, Il Rumore delle Idee, la Rete dei Numeri Pari e Re:Common. Media partner dell’iniziativa è il portale Itaca Notizie.