Spacciava nonostante fosse ai domiciliari, arrestato un trapanese

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un

Un trapanese che si trovava agli arresti domiciliari è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Trapani per detenzione ai fini di spaccio di droga. Contestualmente, è stato denunciato in stato di libertà uno straniero per aver detenuto e ceduto sostanza stupefacente.

In particolare, i militari dell’Arma dei Carabinieri, nei pressi del Comando Provinciale, hanno notato un soggetto giungere a bordo di uno scooter nei pressi di un’abitazione, dalla quale è stato fatto scendere un cesto. Al suo interno, il soggetto ha riposto qualcosa, per poi farlo velocemente risalire verso il balcone dal quale poco prima era sceso. Successivamente è stato accertato che si trattava sostanza stupefacente,

Alla vista del movimento sospetto i militari hanno cercato di raggiungere il soggetto giunto in scooter per bloccarlo il quale però è ripartito rapidamente, lasciando il luogo in cui si trovava. Gli accertamenti investigativi immediatamente avviati sulla targa del mezzo hanno consentito di identificare l’utilizzatore successivamente rintracciato e sottoposto a perquisizione, nonché di risalire al soggetto dal quale si era rifornito di sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione eseguita presso l‘abitazione di quest’ultimo, già sottoposto agli arresti domiciliari, ha permesso di rinvenire nella sua disponibilità quasi 40 grammi di cocaina, 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Alla luce di ciò l’uomo è stato tratto in arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nei Comuni di Trapani ed Erice.

L’acquirente è stato invece segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.