Due giorni d scerbatura a Marsala, mentre Liberi chiede lumi sull’accordo per l’uso dei mezzi agricoli

Nel territorio marsalese, venerdì 10 e sabato 11 luglio – dalle ore 6 alle ore 12 – gli operatori di Formula Ambiente effettueranno lavori di scerbatura in diverse vie del centro urbano. Per consentire gli interventi in sicurezza, la Polizia Municipale ha disposto il divieto di sosta e rimozione forzata nelle seguenti strade (l’Impresa esecutrice dei lavori ha l’obbligo di collocare l’apposita segnaletica, assicurando a fine lavori la pulizia delle aree interessate):

Venerdì 10 luglio (ore 6/12)

– Via Fici

– Vicolo Bonanno

– Via Grazia Vecchia

Sabato 11 luglio (ore 6/12)

– Via Edoardo Alagna

– Via Volturno

– Parcheggio comunale On. De Vita (ex Salato)

– Via XIX Luglio

– Piazza Marconi

– Via Salvatore Angileri

– Via Giovanni Bovio

Nel frattempo i consiglieri comunali del Movimento Liberi, Giampaolo Abrignani e Flavia Sammartano, hanno presentato un’interrogazione per conoscere lo stato di attuazione della convenzione tra il Comune di Marsala e l’Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), approvata dalla Giunta comunale il 25 marzo 2026 e finalizzata all’impiego di mezzi meccanici agricoli e di personale specializzato per gli interventi di manutenzione del verde pubblico, delle aree comunali e della scerbatura. L’iniziativa nasce dalla constatazione che, pur essendo ormai nel mese di luglio, periodo in cui tali interventi assumono carattere di particolare urgenza, non risultano note informazioni sull’effettiva sottoscrizione della convenzione e sul relativo avvio operativo.

Con l’interrogazione si chiede all’Amministrazione comunale di chiarire se la convenzione sia stata sottoscritta, quali interventi siano stati programmati o già eseguiti e, qualora non fosse ancora operativa, quali siano le ragioni del ritardo e le iniziative previste per renderla pienamente efficace. “Siamo consapevoli – dichiarano Abrignani e Sammartano – delle difficoltà organizzative che una nuova Amministrazione può incontrare nella fase di avvio. Proprio per questo riteniamo utile verificare lo stato di uno strumento che la Giunta Grillo ha ritenuto importante approvare e che può rappresentare un valido supporto per affrontare le criticità legate alla manutenzione del verde pubblico durante il periodo estivo”. I consiglieri del Movimento Liberi ribadiscono inoltre la propria disponibilità a collaborare, anche attraverso i necessari canali istituzionali e politici, per favorire la rapida attivazione della convenzione e contribuire ad affrontare le emergenze legate alla scerbatura.