Parcheggio comunale di Marsala, cambiano gli orari e le modalità di fruizione

L’amministrazione comunale di Marsala ha comunicato le nuove modalità di fruizione del parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei, dopo gli interventi che sono stati realizzati negli ultimi mesi per ridare decoro e funzionalità all’area. Il parcheggio comunale è fruibile per la sosta, con normale pagamento tramite park card negli orari e alle tariffe in vigore (€ o,50 x trenta minuti; € 0,75 x un’ora).

L’accesso al parcheggio del piano superiore è consentito tutti i giorni, incluso domenica e festivi, senza limiti di orario. La novità degli ultimi giorni riguarda il piano cantinato, a lungo chiuso per motivi di sicurezza e su cui più volte si è innescato un intenso dibattito politico in Consiglio comunale, anche alla luce delle segnalazioni dell’utenza e dei residenti della zona. Al piano inferiore il parcheggio è adesso consentito dalle ore 8 alle ore 20 di ogni giorno, sempre con pagamento tramite park card. Dopo le 20 verrà chiuso il cancello installato lungo la discesa e non si potrà più accedere al piano inferiore fino all’indomani mattina.

Il pagamento della sosta può avvenire tramite i tagliandi prepagati – “grattini” – acquistabili negli esercizi convenzionati (tabaccherie, bar…), nonché tramite le applicazioni cui è stato affidato il servizio online (Easypark, Mooneygo, Telepass Pay e Drop Ticket).