Palermo, dirigente medico accoltellato nella sede dell’Asp: fermato l’aggressore

Momenti di forte tensione questa mattina nella sede dell’Asp di Palermo dove un dirigente medico è stato aggredito e ferito con un’arma da taglio durante una lite. La vittima è il medico Francesco Sutera, trasportato al Policlinico del capoluogo per le cure del caso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore, un uomo di una cinquantina d’anni, si sarebbe presentato negli uffici dell’Azienda sanitaria per una pratica relativa al padre. La discussione sarebbe degenerata dopo che il dirigente medico avrebbe segnalato la mancanza di un documento necessario per il rilascio di una sedia a rotelle. A quel punto l’uomo avrebbe estratto un coltello, colpendo il professionista alla spalla e al volto mentre tentava di mettersi in salvo all’interno degli uffici. Determinante l’intervento degli addetti alla vigilanza, che sono riusciti a bloccare la situazione evitando conseguenze ancora più gravi fino all’arrivo della polizia. L’aggressore è stato fermato dagli agenti, mentre il presidio Asp è stato temporaneamente chiuso al pubblico per consentire gli accertamenti e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

La condanna dell’Asp

Il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze, ha espresso piena solidarietà al dirigente medico ferito, definendo l’episodio “un fatto gravissimo”. Firenze ha sottolineato come colpire un operatore sanitario mentre svolge il proprio lavoro significhi colpire l’intero Servizio sanitario pubblico e i valori sui quali si fonda l’assistenza ai cittadini. Il manager dell’Azienda sanitaria ha inoltre rassicurato sulle condizioni del medico, precisando che non è in pericolo di vita e che ha riportato una ferita alla spalla sinistra.

L’assessore regionale Caruso condanna il gesto

“A nome mio personale e della Regione Siciliana voglio esprimere piena solidarietà e vicinanza al dirigente medico accoltellato a Palermo. È un gesto vile ed è inaccettabile che episodi come questo si ripetano contro chi si prende cura dei malati. Chi salva vite ogni giorno merita rispetto, tutela, non può avere paura di andare a svolgere il proprio lavoro“. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso. “La violenza contro chi cura è una ferita per tutta la comunità. Ho già sentito la direzione dell’Asp per garantire il massimo sostegno al medico e alla sua famiglia e per rafforzare le misure di sicurezza negli accessi alla struttura sanitaria. Auguro una pronta guarigione al dottore ferito ed esprimo piena fiducia nella magistratura affinché si faccia piena luce sull’episodio”.