Serate di musica con Airgest sullo sfondo delle saline marsalesi

Airgest patrocina due serate Jazz e una dedicata al Flamenco inserite all’interno della terza edizione della kermesse “Il suono delle stelle” organizzata dall’Associazione culturale KirArt, presieduta dall’avvocata trapanese Mariella Bonfiglio. Il 5, 10 e 15 agosto si darà vita a un percorso sensoriale che alternerà momenti di puro virtuosismo a riflessioni sul legame indissolubile tra uomo e ambiente. Airgest, partner istituzionale della manifestazione, si conferma crocevia strategico, strumento di dialogo culturale, vera porta d’ingresso sul territorio siciliano e attore rilevante nello sviluppo del turismo. Portavoce di questo messaggio ecologico e culturale è anche SEI Saline Ettore Infersa, realtà con cui l’Associazione KirArt dialoga attivamente da anni sul territorio di Marsala.

Il programma della manifestazione Il 5 agosto a partire dalle 21, in occasione della serata inaugurale, il palcoscenico naturale di Isola Lunga dello Stagnone di Marsala ospiterà la prima esibizione del corpo di ballo Algeciras, in scena con lo spettacolo “Fiesta Flamenca”, con le interpretazioni intense e vibranti di Pasquale Ruocco Panico, Anna Rita Rosarillo e Paolo Monaldi. La notte di San Lorenzo, il 10 agosto a partire dalle 21,30, le storiche saline accoglieranno le note del Jazz d’autore celebrate dal maestro romano Riccardo Biseo al pianoforte, affiancato da una sezione ritmica tutta siciliana composta da Giuseppe Pipitone al contrabbasso e Giuseppe Nuccio alla batteria. Chiusura a Ferragosto alle ore 21, con il concerto “You fascinate me so” di Ginevra Stracci QT nello spazio suggestivo delle Saline, sostenuta dalle trame sonore di Carla Restivo al sax, Stefano India al basso e Valerio Dainotti al piano elettrico. Le serate sono organizzate con i contributi di Feudo Stagnone, BCC Banca Don Rizzo e col patrocinio dell’Ambasciata Spagnola. Parte del ricavato sarà devoluto alla ricerca sul colangiocarcinoma. Dichiarazione del Presidente Salvatore Ombra. “Sostenere e collaborare con l’associazione KirArt significa investire in un progetto che valorizza il nostro territorio attraverso l’arte, la cultura e le relazioni. L’aeroporto é una porta d’accesso territorio, un luogo di incontro tra persone, idee e opportunità”.