Marsala: uffici comunali aperti la mattina per il rinnovo della Carta d’Identità, nuova data

Una nuova Circolare del Ministero dell’Interno stabilisce che le carte d’identità cartacee – purché non scadute – si potranno utilizzare fino al 31 gennaio 2027. Le stesse, invece, non saranno valide per l’espatrio dopo il prossimo 3 agosto. Ricordiamo che per consentire un più celere rinnovo di quelle in scadenza, sia elettroniche (CIE) che cartacee, il Comune di Marsala – dallo scorso 22 giugno – ha ampliato le giornate di ricevimento pomeridiane dell’Ufficio Carte d’Identità di via Garibaldi https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/carte-didentita-ampliate-le-giornate-pomeridiane-di-ricevimento. Nelle sedi anagrafe distaccate, il servizio Carte d’Identità prosegue nelle consuete giornate. I nuovi orari qui riportati – con apertura pomeridiana – resteranno in vigore fino a giovedì 9 luglio.

SEDE CENTRALE VIA GARIBALDI

– da Lunedì a Giovedì, ore 8:30/13:00 e 15:30/17:00

– Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00

UFFICI ANAGRAFE PERIFERICI

Identici orari di ricevimento, a seconda delle giornate di apertura:

– c.da San Leonardo, Martedì e Venerdì

– c.da Paolini, Lunedì/Mercoledì/Giovedì

– c.da Strasatti, da Lunedì a Venerdì