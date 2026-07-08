Linda Licari parla del partito e del ritorno in Consiglio del PD. VIDEO

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale è intervenuta la consigliera Linda Licari che ha comunicato che il nuovo gruppo del Pd ritorna in Aula dopo cinque anni di assenza. “Il gruppo dei democratici – ha affermato la segretaria locale del Partito Democratico intervenendo in consiglio – sarà diretto dal consigliere Mario Rodriquez mentre il vice capogruppo sarà Pietro Cavasino che è stato nominato anche vice presidente del Consiglio”. Successivamente ai nostri microfoni, come riportato dal video allegato, ha raccontato come l’iniziativa di riunire il gruppo consigliare e la segreteria del partito è servita per cercare di programmare alcune iniziative e che avrà un seguito tanto che ci saranno dei responsabili dei vari settori che si occuperanno di collaborare con il partito e con i consiglieri comunali fornendo idee e programmando iniziative.

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