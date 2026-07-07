Marsala, in Consiglio nominate le commissioni, pressing sul completamento della Giunta. VIDEO

Si è tenuta ieri la riunione del Consiglio comunale di Marsala per la designazione dei componenti delle commissioni consiliari. Come abbiamo riportato ieri, i componenti sono stati divisi secondo quanto stabilito dal Regolamento. C’è da dire anche che all’inizio della seduta, proprio per un mero errore tecnico dovuto alle designazioni dei gruppi di opposizione, l’Aula aveva dovuto sospendere la seduta e quindi al rientro modificare con un emendamento, le designazioni stesse.

Il punto sulla rottamazione

L’argomento principale è stato quello relativo alla “rottamazione quinques”, ovvero all’agevolazione dei debiti contratti dai singoli con la Pubblica Amministrazione. Il tema è stato illustrato dal direttore di Ragioneria Filippo Angileri il quale, ha comunicato la tempistica, le relative esigenze di procedere ad incassi per rimpinguare le casse del Comune e come tra rinvii operati da leggi dello Stato e richieste di rateizzazione, si sarebbe dovuto regolare, qualora lo ritenesse opportuno, il Consiglio comunale. Per la verità non tutti gli interventi dei consiglieri erano orientati alla discussione nella seduta in corso, tra questi l’ex Presidente Enzo Sturiano che, dall’alto della sua esperienza e con una serie di interventi mirati, ha chiesto ai colleghi d’Aula, di rinviare alle apposite commissioni l’approfondimento della questione per poi tornare a Sala delle Lapidi per procedere al voto. Dopo il discorso dell’ex presidente, diversi consiglieri si sono detti d’accordo e, sviluppatasi una discussione alla quale ha partecipato anche l’assessore Daniele Nuccio, si è arrivati alla conclusione di rimandare a tempi brevissimi la votazione sulla delibera della rottamazione.

Le comunicazioni

Poco prima di procedere alle conclusioni e dopo il prelievo del relativo punto, alcuni consiglieri hanno prodotto interventi che più che comunicazioni sembravano delle vere e proprie interrogazioni, così come ha anche sottolineato il capogruppo di “Sì muove la città”, Lillo Gesone, il quale ha ricordato che c’è un tempo per le interrogazioni – a cui l’Amministrazione sarà chiamata a rispondere – e un tempo per le comunicazioni. A proposito di queste ultime, la segretaria del Partito Democratico è intervenuta comunicando all’Assise Civica il ritorno in Consiglio del suo partito che sarà guidato dal capogruppo Mario Rodriquez (vice Piero Cavasino).

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Spiagge e Giunta non completa, i temi

In tema di argomenti, La Licari ha parlato anche di pulizia delle spiagge nella parte nord della città affermando che è certa che questo sarà un impegno in tempi ristretti a cui la sindaca farà fronte. Naturalmente di diverso avviso, il consigliere di opposizione Francesco Carini che si è lamentato di come per meri interessi politici che finiscono per ricadere sull’Amministrazione, dopo un anno di campagna elettorale e oltre un mese dalle elezioni, la sindaca Andreana Patti non abbia avuto ancora il tempo di organizzarsi per completare la squadra politica mancante ancora di ulteriori 3 assessori. Al termine degli interventi, il Presidente del Consiglio Giovanni Maniscalco ha rinviato la seduta a lunedì 13 alle ore 10.