Lutto nel sindacato Scuola: è morto Aldo Mucci, punto di riferimento del personale ATA

Si è spento Aldo Mucci, dirigente del sindacato SGS Scuola, figura di riferimento nel mondo del sindacalismo e da sempre impegnato nella tutela dei diritti dei lavoratori, in particolare del personale scolastico. Ad annunciarne la scomparsa sono stati i componenti del Direttivo di SGS Scuola, che hanno ricordato Mucci come un uomo “di valore e di valori”, capace di coniugare competenza, passione e spirito di servizio. Negli anni si è distinto per le numerose battaglie sindacali a favore di diverse categorie di lavoratori, dedicando un’attenzione particolare al personale ATA, composto da assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici.

Attraverso il confronto con le istituzioni, le interlocuzioni politiche e le manifestazioni sul territorio, Aldo Mucci ha portato avanti con determinazione le istanze del comparto scuola, diventando un punto di riferimento per tanti lavoratori. “Si è spento circondato dall’amore della famiglia e dall’affetto di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo”, si legge nel messaggio di cordoglio del sindacato, che ne ricorda il profondo impegno umano e professionale. Con la sua scomparsa il mondo sindacale perde una voce autorevole e appassionata, che ha dedicato gran parte della propria vita alla difesa dei diritti dei lavoratori e alla valorizzazione del personale della scuola.