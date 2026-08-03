Il laboratorio teatrale del Liceo Ruggieri porta al Don Bosco di Marsala “Vadovia”

Giovedì 6 agosto, alle ore 21.15, l’Arena Don Bosco di Marsala ospiterà “Vadovia”, spettacolo teatrale nato dal laboratorio del Liceo Scientifico “P. Ruggieri”. L’appuntamento, aperto al pubblico con ingresso al costo di 5 euro, porterà in scena una riflessione intensa e attuale sui temi dell’impegno civile, della partecipazione e della ricerca della propria identità. Al centro della vicenda c’è un gruppo di giovani impegnato nell’organizzazione di una protesta destinata a lasciare il segno. Il loro obiettivo è quello di opporsi a un sistema di potere percepito come oppressivo, alla corruzione delle istituzioni e a un contratto sociale che nasconde insidie e compromessi. Ma è proprio sui metodi da adottare che emergono le differenze: c’è chi sostiene una linea dura e intransigente e chi, invece, ritiene più efficace il dialogo. Tra slogan, provocazioni e satira, il confronto diventa il motore di una storia che va oltre la semplice protesta.

Lo spettacolo accompagna il pubblico in un percorso che intreccia il piano collettivo con quello personale. Lo spirito della contestazione si riflette infatti nelle vite dei protagonisti, chiamati a confrontarsi con i propri sogni, con il dilemma tra partire o restare, con il confine sottile tra la sicurezza della propria quotidianità e l’incertezza del mondo esterno. Una ricerca che conduce inevitabilmente alla domanda più importante: quale sia il proprio posto nel mondo. “Vadovia” propone così una riflessione sul significato più profondo della politica, intesa come ricerca di uno spazio in cui vivere nel rispetto reciproco, dove ciascuno possa trovare il proprio equilibrio senza limitare quello degli altri. La regia e la drammaturgia sono firmate da Andrea Scaturro e Gianfranco Manzo.

Sul palco saliranno gli studenti del laboratorio teatrale del Liceo Scientifico “P. Ruggieri”: Grace Avanesov, Valerio Barraco, Marta Buffa, Giada D’Ascari, Sara Di Prima, Roberta Duci, Miriam Giacalone, Giada Greco, Alessandro Guirreri, Luca Licari, Emanuele Mangone, Erika Marino, Benedetto Messana, Giulia Pantaleo, Stefano Parrinello, Adriana Patti, Alberto Pipitone, Federica Rallo, Sofia Sammartano, Lucrezia Sammartano, Miriam Spedale e Marta Titone. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 351.5923568.