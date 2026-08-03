Cico Messina presenta l’album “Bar del Molo” alla Cava di Mazara del Vallo

Sabato 8 agosto, alle ore 21:30, la Cava (by Mandrake) di Mazara del Vallo ospiterà il Release Party di “Bar del Molo“, il nuovo atteso progetto musicale di Cico Messina. L’evento celebrerà l’uscita del nuovo lavoro discografico con una serata dedicata alla musica dal vivo, alla condivisione e alla festa nella terra natia dell’artista che unisce sonorità world music, funk spingendosi verso il jazz alla canzone popolare siciliana. Per l’occasione, Cico Messina salirà sul palco insieme a una formazione composta da Fabrizio Malerba, Salvo Casano, Sade Mangiaracina e Greg Manzo. Lo spettacolo proporrà un percorso musicale che unirà musica d’autore, sonorità mediterranee e arrangiamenti contemporanei. Ad aprire la serata sarà Frank Biondo, che accompagnerà il pubblico con un live prima del concerto principale.

“Bar del Molo” racconta un immaginario fatto di mare, approdi, partenze e relazioni, restituendo attraverso la musica atmosfere profondamente legate alla Sicilia e al Mediterraneo. Il concerto rappresenterà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo progetto e vivere un’esperienza musicale nella suggestiva cornice della Cava by Mandrake. Nel corso della serata sarà inoltre possibile acquistare il vinile di “Bar del Molo”, disponibile in occasione del release party.

L’inizio dello spettacolo è previsto alle ore 21:30. Il contributo di partecipazione è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare i canali ufficiali dell’artista e dell’organizzazione.

Biglietti qui: https://www.eventbrite.it/e/cico-messina-e-la-ciurma-in-concerto-a-la-cava-by-mandrake-tickets-1994586697505?aff=oddtdtcreator