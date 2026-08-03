Trapani celebra il jazz: concerto inaugurale della Lino Patruno Foundation

Mercoledì 5 agosto, alle 21, il Teatro Giuseppe Di Stefano di Trapani ospita un appuntamento che unisce musica, memoria e identità territoriale, realizzato in collaborazione con il Luglio Musicale Trapanese, la Città di Trapani e l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. Sul palco ci sarà Lino Patruno, decano del jazz italiano, affiancato dal violino di Mauro Carpi e da una formazione a sette che attraverserà i classici delle origini, lo swing e la grande tradizione americana. Il programma promette un viaggio sonoro nelle radici del genere, con arrangiamenti e interpretazioni che mettono in luce il dialogo tra le suggestioni siciliane e il linguaggio musicale nato nei primi decenni del Novecento. Il primo disco di jazz della storia lo incise, nel 1917, il figlio di due emigrati di Salaparuta. È da quel filo che lega la provincia di Trapani alla nascita del jazz che prende avvio il Sicily Jazz Concert, evento inaugurale della Lino Patruno Foundation.

Il concerto avrà anche momenti di racconto: collegamenti video con Renzo Arbore e con Franco Nero, vicepresidente della Fondazione, che porteranno il loro saluto al pubblico e contribuiranno a ricostruire la storia — poco nota ma profonda — del rapporto tra la Sicilia occidentale e il jazz mondiale. Un legame che, sostengono gli organizzatori, ha dato più di quanto spesso gli sia stato riconosciuto.

Il Sicily Jazz Concert non è solo un evento musicale, ma un progetto culturale che intende valorizzare una memoria collettiva e restituirla alla città di Trapani attraverso la forma più viva della tradizione: la performance dal vivo. Un’occasione per riscoprire come migrazioni, scambi culturali e incontri lontani abbiano inciso anche sulla musica popolare e d’autore.

Biglietti e informazioni sono disponibili sul sito del Luglio Musicale Trapanese: www.lugliomusicale.it.

Luogo e data: Teatro Giuseppe Di Stefano, Trapani — mercoledì 5 agosto, ore 21.