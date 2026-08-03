Blackout ferma due pozzi a Mazara: cali di pressione e stop all’acqua

Un guasto alla rete elettrica gestita da E-Distribuzione ha provocato il blocco di due pozzi comunali situati in contrada San Nicola, a Mazara del Vallo, causando possibili disagi nell’erogazione dell’acqua in diverse zone della città. L’interruzione dell’alimentazione elettrica ha infatti fermato gli impianti di sollevamento che alimentano l’impianto idrico di via Treviso, rendendo temporaneamente impossibile il regolare approvvigionamento della rete. Nelle prossime ore potrebbero quindi registrarsi cali di pressione o temporanee interruzioni del servizio idrico nelle zone di Bocca Arena, via Castelvetrano, via Falcone e Borsellino e nelle aree limitrofe servite dallo stesso sistema.

Il Servizio Idrico Integrato del Comune mazarese ha attivato immediatamente le interlocuzioni con E-Distribuzione, che ha assicurato il rapido intervento delle proprie squadre tecniche per individuare e riparare il guasto. Secondo quanto comunicato dal gestore della rete elettrica, il ripristino dell’alimentazione è previsto nelle prossime ore. Una volta riattivata la corrente, sarà possibile rimettere in funzione i pozzi e ripristinare progressivamente la normale erogazione dell’acqua. L’Amministrazione comunale e il Servizio Idrico Integrato stanno seguendo costantemente l’evolversi della situazione e, attraverso l’Ufficio stampa del Comune, informeranno tempestivamente la cittadinanza su eventuali aggiornamenti o modifiche ai tempi previsti per il ripristino del servizio.

“Ci scusiamo per gli inevitabili disagi arrecati – si legge nella nota del Settore Tecnico – precisando che gli stessi non sono imputabili al funzionamento della rete idrica comunale, bensì a un guasto esterno alla rete di distribuzione dell’energia elettrica che alimenta gli impianti di emungimento. L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la comprensione e la collaborazione”. Per segnalare guasti o richiedere il servizio autobotti, limitatamente ai casi dipendenti dalla rete idrica comunale, sono disponibili i seguenti numeri: 0923 671521 e 333 6192060, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. Per le emergenze e la reperibilità nei giorni festivi è invece disponibile il numero 333 6191988.