Coltivava marijuana in appartamento, arrestato un uomo nel trapanese

Un soggetto di origini italiane è stato sorpreso a detenere droga e attrezzatura per la coltivazione dai Carabinieri della Stazione di Erice, che lo hanno arrestato in flagranza di reato. Insospettiti dall’andirivieni di soggetti dall’abitazione di residenza e a seguito di approfondimenti informativi condotti d’iniziativa, i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione domiciliare rinvenendo all’interno dell’appartamento quasi 200 grammi di infiorescenze di marijuana, circa 300 grammi di foglie ed arbusti della medesima sostanza, un bilancino di precisione e attrezzatura e materiale vario per la coltivazione e confezionamento. L’uomo è stato di conseguenza arrestato e, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.