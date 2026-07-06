Marsala: costituite le otto commissioni consiliari permanenti

Seconda seduta del nuovo Consiglio comunale di Marsala dedicata, inizialmente, alla costituzione delle commissioni consiliari permanenti. Ciascuna commissione è composta da 11 consiglieri, proporzionalmente rappresentativi dei gruppi consiliari di maggioranza e minoranza.

Il funzionario comunale Gucciardi ha dato lettura in aula della composizione delle commissioni:

1 – Affari generali e istituzionali, personale, società partecipate: Gesone, Caradonna, Di Pietra, Cavasino, Rodrique, Milazzo, Giacalone, Piccione, Ferrantelli, Carini, Sammartano

2 – Bilancio, Finanza, Patrimonio, Contenzioso: Bonfratello, Caradonna, Bertolino, Rodriquez, Giacalone, Milazzo, Gandolfo, Di Girolamo, Carini, Sturiano, Sammartano

3 – Lavori pubblici, Territorio e Ambiente, Riserve, Ecologia, Nettezza Urbana: Bonfratello, Di Pietra, Orlando, Licari, Giacalone, Passalacqua, Meo, Ferrantelli, Abrignani, Carini, Piccione

4 – Attività produttive, Sviluppo economico, Agricoltura, Pesca, Industria, Artigianato, Suap: Gesone, Bonfratello, Orlando, Rodrique, Giacalone, Milazzo, Di Girolamo, Sturiano, Abrignani, Sammartano, Pugliese

5 – Urbanistica, Grandi Opere, Protezione Civile, Polizia Urbana, Trasporti Pubblici, Servizi Pubblici Locali (fognature, acquedotto, ecc…): Gesone, Meo, Di Pietra, Bertolino, Rodriquez, Cavasino, Passalacqua, Sturiano, Grillo, Pugliese, Di Girolamo

6 – Turismo, Sport, Spettacolo, Pubblica istruzione, Politiche giovanili, Edilizia Scolastica, Impianti Sportivi: Gesone, Bonfratello, Meo, Orlando, Bertolino, Licari, Gandolfo, Ferrantelli, Grillo, Pugliese, Piccione

7 – Politiche Sociali, Decentramento, Cimitero, Servizi democragrifici, Canile: Meo, Caradonna, Bertolino Di Pietra, Cavasino, Licari, Gandolfo; Ferrantelli, Grillo, Pugliese, Piccione

8 – Accesso agli atti: Caradonna, Orlando, Licari, Milazzo, Gandolfo, Passalacqua, Di Girolamo, Sammartano, Abrignani, Carini, Sturiano

Ciascuna commissione procederà al suo interno, alla nomina dei presidenti e dei vicepresidenti che si occuperanno della convocazione e del coordinamento dei lavori.

Dopo una breve sospensione, la seduta è ricominciata con l’approvazione di un emendamento tecnico, resosi necessario per una ripetizione tra gli ambiti assegnati alle otto commissioni (i trasporti pubblici figuravano due volte). A seguire, si è passato all’esame del successivo punto all’ordine del giorno, relativo alla delibera sull’approvazione della rottamazione quinquies. A rappresentare l’amministrazione Patti in aula c’era l’assessore Daniele Nuccio, che è intervenuto sul tema.