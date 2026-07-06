Prime uova di Caretta Caretta nella spiaggia di San Vito Lo Capo

Le tartarughe marine tornano a deporre nelle spiagge trapanesi. Una splendida Caretta Caretta ha scelto ancora una volta la spiaggia di San Vito Lo Capo per deporre le sue uova. “Un segnale prezioso che racconta la straordinaria bellezza e l’importanza di questo tratto di costa, diventato un luogo sicuro per una delle specie marine più affascinanti e vulnerabili del Mediterraneo. Ora tocca a tutti noi fare la nostra parte: rispettare le aree delimitate, evitare di disturbare il nido e contribuire a proteggere questo piccolo grande miracolo della natura. Ogni nido custodisce una speranza. Ogni gesto di rispetto può fare la differenza” fanno sapere dall’Amministrazione comunale.