Trapani: multe per oltre 7.500 euro tra centauri e parcheggiatore abusivo a Piazzale Ilio

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno eseguito dei controlli straordinari di controllo del territorio presso Piazzale Ilio. Ciò in aggiunta ai normali servizi istituzionali e in aderenza anche alle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Spesso si ricevono segnalazioni da parte di privati cittadini che indicano in quell’area la presenza di giovani che, con ciclomotori e motocicli compiono manovre pericolose all’interno del piazzale arrecano disturbo e pericolo per l’incolumità degli altri utenti della strada. Il servizio ha portato a una serie di sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di quasi 3 mila euro tra le quali:

– modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli;

– mancato uso del casco protettivo e sollevamento della ruota anteriore del motociclo.

Contemporaneamente sono stati eseguiti dei controlli volti a prevenire e reprimere il fenomeno dei cosiddetti “parcheggiatori abusivi” e l’attività ha portato a un soggetto a cui in tre circostanze diverse sono state elevate, come previsto dalla normativa, 3 distinte sanzioni amministrative per un valore per un valore di complessivo di circa 4.600 euro. I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane considerato anche l’elevata affluenza dell’area che rappresenta un importante interscambio della città molto utilizzata anche dai numerosi turisti che raggiungono il capoluogo in questo periodo dell’anno.