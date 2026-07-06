Sindaci più amati, Giacomo Tranchida per Trapani è ultimo in Italia

Negli ultimi anni è stato il sindaco meno gradito di un capoluogo di Provincia italiano. E per la “classifica 2026 dei sindaci e governatori più amati” de Il Sole24Ore, è… ultimo. Stiamo parlando di Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani. Mentre la sindaca di Firenze è la migliore, mentre Silvia Salis è 33ª – ma con un solo anno di mandato – Giacomo Tranchida è l’ultimo per consensi, il 38%. Fanno meglio i suoi colleghi siciliani, in particolare Lagalla a Palermo. Ma c’è da dire che i primi cittadini siciliani sono quasi tutti nelle ultime posizioni, tranne Messina – la miglior posizione tra le province siciliane – e Ragusa. Il centrosinistra ha le migliori performance di gradimento. Per quanto riguarda le regioni, Puglia, Veneto e Friuli guidano la classifica dei migliori governatori, ma Renato Schifani è addirittura 8° e fa bene, con il 42,1% dei consensi.