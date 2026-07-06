A Marettimo debutta “Oltremare”, nuova miniserie podcast sulle voci dell’isola

Giovedì 9 luglio, alle ore 18, il Museo del Mare e dell’Emigrazione di Marettimo ospiterà il debutto ufficiale di “Oltremare”, una nuova miniserie podcast in quattro episodi ideata, scritta e narrata dalla giornalista Francesca Mineo. L’evento di presentazione vedrà l’autrice dialogare con Laura Lodico, presidente dell’Associazione C.S.R.T. “Marettimo” e tra le voci ospiti più significative del progetto, per esplorare la genesi di un’opera che stringe un nodo indissolubile tra memoria collettiva e narrazione personale.

Le rotte del ritorno: da Marettimo all’Alaska

Nato da un profondo legame affettivo dell’autrice – che da anni frequenta l’isola custodendone le storie – Oltremare non è solo un racconto sull’emigrazione storica, ma un ponte teso tra il Mediterraneo e i luoghi scelti dai pescatori marettimari che hanno ricostruito le loro comunità oltreoceano. Attraverso lo schema del diario intimo, la voce narrante accompagna l’ascoltatore alla scoperta delle comunità di marettimari che, a partire dal secolo scorso, hanno ridefinito la pesca in luoghi mitici come Monterey in California, la città protagonista di Cannary Row di John Steinbeck, o tra le acque fredde dell’Alaska, inseguendo la rotta dei salmoni. Il racconto procede alternando le riflessioni intime dell’autrice alle testimonianze dirette di alcuni pescatori che ogni anno tornano a Marettimo e dei testimoni dell’isola, tra cui Vito Vaccaro, promotore di numerose attività dell’Associazione, del Museo del Mare a tutela dell’ambiente e delle tradizioni. Ne emerge un mosaico polifonico dove la nostalgia per lo scoglio natio non è un sentimento passivo, ma quasi una forza primordiale: una vera e propria bussola interiore che, proprio come l’istinto dei salmoni, spinge le ultime generazioni a risalire la corrente per tornare, anche solo per pochi mesi all’anno, al punto di partenza. “Oltremare è l’incontro tra la mia storia personale, radicata in una famiglia che ha sempre respirato l’aria di porto e le lontananze marine, e le rotte straordinarie di questi pescatori,” spiega l’autrice Francesca Mineo. “Ascoltando le loro voci e i loro ricordi sulla banchina dello Scalo Nuovo o di Scalo Vecchio, ho capito che l’identità di Marettimo è così potente da saper abitare contemporaneamente un’isola siciliana e le coste dell’Oceano Pacifico“.

L’appuntamento di giovedì 9 luglio

Il lancio del podcast a Marettimo rappresenta un momento di restituzione fondamentale per la comunità locale. La cittadinanza e i turisti sono invitati a partecipare alla presentazione al Museo del Mare, delle Attività e Tradizioni Marinare e dell’Emigrazione (ore 18:00), un luogo simbolo che custodisce gli attrezzi tradizionali, gli oggetti, le foto e la memoria di chi ha solcato gli oceani senza mai dimenticare le Egadi.

La miniserie podcast Oltremare è disponibile sulle principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music). Una produzione di Officina del Podcast, una realtà editoriale con sede a Milano che produce serie audio di tipo autoriale. Testi e interviste: Francesca Mineo con la collaborazione di Laura Lodico; Montaggio effetti sonori e sound design: Clara Collalti; cover Art della serie: Stefano Di Gregorio; musiche a cura di officina del podcast. Si ringraziano le voci marettimare che hanno collaborato alla realizzazione di questa serie. L’iniziativa promossa dall’Associazione C.S.R.T. “Marettimo”, ha il patrocinio del Comune di Favignana-Isole Egadi.