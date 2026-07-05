Al Cinema Golden di Marsala “Anna”, il film sulla Magnani

Al Cinema Golden di Marsala ritorna il grande cinema. Dopo il film “Gioia Mia”, dal 5 al 7 luglio invece verrà proiettato il film “Anna” con Monica Guerritore nei panni di Anna Magnani, solo alle ore 21.30. Il primo film sulla più grande interprete italiana amata in tutto il mondo si concentra nella notte del 21 marzo 1956 quando vince il Premio Oscar come miglior attrice per La rosa tatuata. La notte dell’attesa la passerà tra i vicoli e le piazze di Roma, tra la gente del popolo che la ama e le memorie che abitano il suo cuore. Questo il leitmotiv che unisce tutti i grandi accadimenti della vita di Anna Magnani accompagnata dalle persone che le sono state più vicine come Suso Cecchi D’Amico e Carol Levi insieme ai grandi amori come quello travagliato per Roberto Rossellini, «un’impronta nel cuore che vive anche quando il tempo ha cancellato tutto il resto».