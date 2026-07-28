Erice: vandalizzata la cappelletta votiva di San Cusumano

E’ stata vandalizzata la cappelletta votiva di San Cusumano, lungo la strada provinciale 20 che attraversa il litorale ericino. Ignoti hanno rimosso con violenza la grata in ferro posta a protezione della piccola nicchia, danneggiando anche l’immagine sacra che si trovava al suo interno. Adesso, della cappelletta rimane soltanto uno spazio vuoto. Nella muratura sono ancora ben visibili i cardini della grata, mentre sul basamento si trovano detriti e frammenti, evidenti tracce del gesto vandalico. La cappelletta è una delle testimonianze della devozione popolare a San Cusumano, un toponimo che la tradizione lega all’antico culto dei santi Cosma e Damiano. Anche la sindaca Daniela Toscano spera che i responsabili vengano individuati.