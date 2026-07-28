Adriana Cavasino coordinatrice del Comitato 1733 di Futuro Nazionale

Nasce il Comitato 1733 di Futuro Nazionale, coordinato da Adriana Cavasino, in seguito alla decisione del movimento politico Indipendenza di confluire in Futuro Nazionale e alla conseguente riorganizzazione dei comitati sul territorio nazionale.

La mazarese Adriana Cavasino è già stata componente dell’esecutivo nazionale di Indipendenza, responsabile della Sicilia occidentale per il movimento fondato da Gianni Alemanno nonché delegata nella costituente nazionale di Futuro Nazionale, che ha dato avvio a una nuova fase di attività politica e organizzativa.

In occasione della recente visita di Gianni Alemanno in Sicilia, sono state illustrate agli iscritti di Indipendenza e ai rappresentanti dei comitati di Futuro Nazionale le ragioni che hanno portato all’adesione al nuovo progetto politico e al sostegno delle proposte promosse dal generale Roberto Vannacci.

Da tempo impegnata sul territorio siciliano, Adriana Cavasino afferma di voler proseguire il proprio impegno sui temi ritenuti prioritari per la comunità, con particolare attenzione all’agricoltura, all’economia, alla fiscalità, alla tutela dell’ambiente, alla gestione delle risorse idriche e alla sicurezza ma anche allo spopolamento che sta colpendo la Sicilia a causa di una fuga di giovani verso mete che possono offrire lavoro e meritocrazia. Tra le priorità indicate dal movimento figura anche la gestione dei flussi migratori.

Del nuovo Comitato 1733 entrano l’onorevole Michele Rallo, già deputato della Repubblica e studioso di storia contemporanea, l’avvocato Baldassare Lauria di Alcamo e il dottore Tommaso Di Bella di Trapani, Nicolò Amedeo Pinna figlio dell’avvocato Pinna di Marsala nonché lo stesso avvocato, all’interno anche il Forcone Ignazio Ardagna di Marsala e tantissimi altri attivisti. Secondo i promotori, la loro esperienza politica, professionale e culturale rappresenta un valore aggiunto per il nuovo organismo e contribuirà a rafforzare il radicamento di Futuro Nazionale sul territorio.

La costituzione del Comitato 1733 rappresenta, secondo i promotori, la prosecuzione di un percorso avviato negli anni precedenti e segna l’inizio di una nuova fase all’interno di Futuro Nazionale in collaborazione con tutti i comitati già presenti nel territorio trapanese, la provincia di Trapani cresce nei suoi comitati e continua a rispondere al nuovo progetto del generale Roberto Vannacci.