Erice riapre dopo dieci anni i suoi “Cortili fioriti” il 18 e 19 luglio

Dopo oltre dieci anni di assenza torna ad Erice il concorso “I Cortili fioriti”. L’iniziativa promossa dall’Associazione Vivere Erice con il patrocinio del Comune guidato dalla sindaca Daniela Toscano, vuole ripristinare il concorso che mette al centro il caratteristico patrimonio del tessuto urbano della cittadina: i cortili di pietra. Due giorni per scoprire angoli nascosti, ricchi di storia, di memoria e di profumi. È questo lo spirito del Concorso in programma il 18 e 19 luglio 2026 nel cuore del borgo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare uno degli elementi più caratteristici dell’identità ericina: i cortili privati, autentici scrigni di architettura, memoria e tradizione, impreziositi da composizioni floreali e piante autoctone. Per l’occasione, questi spazi, normalmente non accessibili, apriranno le loro porte ai visitatori, offrendo un itinerario insolito e suggestivo alla scoperta dell’anima più autentica di Erice.

Significativa è stata l’adesione da parte dei proprietari dei cortili: sono state 18 le iscrizioni (la partecipazione è gratuita). Nell’intera giornata di sabato 18 luglio e nella mattina di domenica 19 luglio, il pubblico potrà visitare liberamente i 18 cortili individuati in un itinerario e riconoscibili dalla locandina affissa davanti al cortile. Una commissione, composta dagli agronomi Biagio Barbera e Antonella Ingianni, e da Maria Scuderi, componente del direttivo dell’Associazione, procederà alla valutazione degli allestimenti. Esaminerà la qualità degli addobbi floreali, la selezione botanica, l’armonia dell’insieme, il rispetto delle caratteristiche storiche degli spazi e la valorizzazione delle essenze tipiche del territorio. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 19 luglio, a partire dalle 16. I componenti della commissione raggiungeranno i tre cortili vincitori, consegneranno una targa in ceramica ericina e illustreranno al pubblico le motivazioni delle proprie scelte. Tutti i partecipanti riceveranno una targa in ceramica da collocare presso il proprio cortile, quale testimonianza dell’adesione all’iniziativa.

“Siamo molto lieti di poter riproporre il concorso dopo molti anni. Vogliamo invitare residenti, turisti e visitatori a guardare Erice da una prospettiva diversa, entrando in luoghi che raccontano la storia del borgo attraverso la cura, i fiori e la bellezza quotidiana. L’iniziativa intende valorizzare il patrimonio privato quale parte integrante dell’identità collettiva della comunità – dichiara Mariza D’Anna, presidente dell’Associazione Vivere Erice -. Il concorso si propone di trasformare il centro storico in un percorso di bellezza e accoglienza, dove il patrimonio architettonico si intreccia con la cultura del verde e con il desiderio di condividere gli angoli più suggestivi di uno dei borghi più affascinanti della Sicilia”. Il concorso Cortili Fioriti è organizzato in collaborazione con il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani. Nei tre cortili vincitori, i giovani musicisti si esibiranno in brevi concerti, regalando al pubblico momenti di grande suggestione che renderanno ancora più armoniosa l’atmosfera.