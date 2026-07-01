‘A Scurata’ diventa itinerante: 18 appuntamenti tra Marsala, Egadi e Provincia

, la rassegna promossa dal MAC – Movimento Artistico Culturale Città di Marsala, che dal 25 luglio al 6 settembre proporrà un calendario diffuso di eventi, con Villa Genna come principale location e tappe anche a Levanzo, Marettimo, Mazara del Vallo, Santa Ninfa e Salemi. “La prima grande novità di quest’anno è Villa Genna, che continuerà a regalare al pubblico l’incanto dei tramonti sullo Stagnone – ha dichiarato il presidente del MAC, Salvatore Sinatra –. Un’altra novità è la formula “peri peri”, con cui apriamo ai comuni della provincia, valorizzando luoghi e identità del territorio”. Anche il direttore artistico Gregorio Caimi ha sottolineato la volontà di proporre un cartellone capace di spaziare tra teatro, musica d’autore, jazz e world music, coinvolgendo artisti di rilievo in contesti di grande suggestione. Presente pure la sindaca Andreana Patti nel segno della vicinanza dell’Amministrazione comunale alla rassegna culturale. Restano tante domande sulla scelta: quella di ‘abbandonare’ il teatro a mare che portava il nome delle storiche Cantine Pellegrino sulle acque delle Saline Genna di Marsala, luogo indubbiamente esclusivo, per Villa Genna (altro luogo troppo poco valorizzato e un grande e meraviglioso polmone verde). Secondo gli organizzatori si è voluto scegliere la via itinerante per far girare gli spettacoli e gli artisti de “‘a Scurata”.

Il programma

25 luglio , all’alba di Levanzo, “ Quattru petri ” con la voce di Riccardo Sciacca e le chitarre di Gregorio Caimi

, all’alba di Levanzo, “ ” con la voce di Riccardo Sciacca e le chitarre di Gregorio Caimi 1 agosto , a Villa Genna “ La vuci di Rosa ” di Luana Rondinelli, con Donatella Finocchiaro & I Musicanti di Gregorio Caimi

, a Villa Genna “ ” di Luana Rondinelli, con Donatella Finocchiaro & I Musicanti di Gregorio Caimi 4 agosto, a Villa Genna il pianista Paolo Passalacqua trio con Giuseppe Pipitone al contrabbasso, Giuseppe Nuccio alla batteria per “ Dialoghi sonori “

a Villa Genna il pianista Paolo Passalacqua trio con Giuseppe Pipitone al contrabbasso, Giuseppe Nuccio alla batteria per “ “ 6 agosto, a Villa Genna il cantautore siciliano Marciante con “ Voci d’Autore”

a Villa Genna il cantautore siciliano Marciante con “ 9 agosto, a Villa Genna “ Dio è Donna “, concerto di Giovanni Gulino (ex Marta sui Tubi) con Mato Francesco Sciacca alla batteria e percussioni, Francesco Di Giovanni chitarra e basso, Giuseppe Morfino tastiere ed elettronica

a Villa Genna “ “, concerto di Giovanni Gulino (ex Marta sui Tubi) con Mato Francesco Sciacca alla batteria e percussioni, Francesco Di Giovanni chitarra e basso, Giuseppe Morfino tastiere ed elettronica 10 agosto , a Marettimo l’ omaggio a Franco Battiato “E ti vengo a cercare” de I Musicanti di Gregorio Caimi

, a Marettimo l’ de I Musicanti di Gregorio Caimi 11 agosto, a Villa Genna con “ Jazz al tramonto ” con un doppio set: Elimi & Manosanta Hard Soul di Bob Salmieri

a Villa Genna con “ ” con un doppio set: Elimi & Manosanta Hard Soul di Bob Salmieri 12 agosto, a Mazara del Vallo, presso il Collegio dei Gesuiti, Rosario Lisma e I Musicanti di Gregorio Caimi porteranno in scena “ L’isola nell’isola ”

a Mazara del Vallo, presso il Collegio dei Gesuiti, Rosario Lisma e I Musicanti di Gregorio Caimi porteranno in scena “ ” 13 agosto, a Villa Genna “Our Favorite Things” di Sade Mangiaracina (piano) & Osvaldo Lo Iacono (chitarre)

a Villa Genna di Sade Mangiaracina (piano) & Osvaldo Lo Iacono (chitarre) 16 agosto, a Villa Genna “ Aldo Bertolino Jazz Quartet ” featuring Simona Trentacoste

a Villa Genna “ ” featuring Simona Trentacoste 18 agosto, a Santa Ninfa, presso l’Anfiteatro “ Il blues è femmina ” della Kinisia Blues Band

” della Kinisia Blues Band 21 agosto, a Villa Genna “ Ognunu havi ‘n sigretu” – Malmaritate con Luana Rondinelli, Gabriella Grasso, Valentina Ferraiuolo, Emilia Belfiore, Concetta Sapienza ed Elena Guerriero

a Villa Genna “ con Luana Rondinelli, Gabriella Grasso, Valentina Ferraiuolo, Emilia Belfiore, Concetta Sapienza ed Elena Guerriero 23 e 24 agosto, a Villa Genna “ Elena di Euripide ” con adattamento e regia di Nicasio Anzelmo

a Villa Genna “ ” con adattamento e regia di Nicasio Anzelmo 27 agosto, a Villa Genna “ Ippolito Nievo: processo all’Unità d’Italia ” con Gianluca Guidi, Giacomo Frazzitta, Serena Tumbarello, produzione Associazione Arco

a Villa Genna “ ” con Gianluca Guidi, Giacomo Frazzitta, Serena Tumbarello, produzione Associazione Arco 27 agosto, a Salemi, al Castello Normanno l’Officina Artistica Carpe Diem in scena con “ Musica, cinema, parole ”

a Salemi, al Castello Normanno l’Officina Artistica Carpe Diem in scena con “ ” 28 agosto , a Villa Genna Agricantus presenta E.A.R. – Elektron Akoustikòs Riza, un nuovo viaggio sonoro con Mario Crispi, Chiara Minaldi e Alfredo Giammanco

, a Villa Genna presenta un nuovo viaggio sonoro con Mario Crispi, Chiara Minaldi e Alfredo Giammanco il 6 settembre, a Marettimo, alle Case Romane, “Lacrimi di Sali”, di Riccardo Sciacca & I Musicanti

Biglietti: https://mac.organizzatori.18tickets.it/

Abbonamenti: https://mac.organizzatori.18tickets.it/subscriptions

L’acquisto dei ticket si potrà effettuare anche presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone”, in via dei Mille n. 65 (tel. 0923.956105 – 373.7069569)

Maggiori informazioni su www.scurata.it