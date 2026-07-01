Rientri pomeridiani, in estate al Comune di Marsala solo per servizi essenziali

Dal 14 luglio e fino al 3 settembre prossimo, nelle giornate di martedì e giovedì sono sospesi i rientri pomeridiani dei dipendenti del Comune di Marsala. Nel suddetto periodo estivo il servizio all’utenza sarà articolato da lunedì a venerdì, nella fascia oraria antimeridiana. Resta escluso dalla sospensione della chiusura pomeridiana il personale adibito ai servizi essenziali. Inoltre, i dirigenti di settore – al fine di rispettare i termini dei procedimenti in corso e non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente – dovranno costantemente monitorare le attività da svolgere e, qualora necessario, disporre la deroga alla sospensione per i dipendenti interessati. Le ore di lavoro non prestate durante il periodo di sospensione dei rientri saranno recuperate secondo le modalità stabilite dal dirigente Risorse umane.