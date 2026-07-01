Petrosino, inaugurato il Centro Educativo Distrettuale

L’Amministrazione Comunale di Petrosino ha inaugurato il nuovo “Centro Educativo Distrettuale”, uno spazio dedicato alla crescita di bambini e ragazzi, nato per offrire opportunità educative, sostenere le famiglie e contrastare la povertà educativa.

“Con questo Centro – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – investiamo nel futuro della nostra comunità. Vogliamo offrire ai nostri bambini e alle loro famiglie un luogo accogliente, dove crescere attraverso relazioni significative, creatività, inclusione e partecipazione. Crediamo che ogni bambino abbia talenti da valorizzare e che il compito delle istituzioni sia creare le condizioni perché possano esprimersi pienamente”.

Centro Educativo Petrosino

Il Centro Educativo Distrettuale nasce nell’ambito della programmazione del “Distretto Socio-Sanitario n. 52 Marsala-Petrosino”, grazie ad un percorso di co-progettazione tra istituzioni pubbliche e Terzo Settore, ai sensi dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). La struttura si propone di promuovere un modello educativo innovativo che mette al centro la persona, valorizza il rapporto con la natura, la creatività e la collaborazione tra famiglie, scuola e territorio, con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più inclusiva e attenta ai bisogni delle nuove generazioni.

Le attività, che si svolgeranno dal lunedi al venerdì in uno degli spazi del “Centro del Volontariato e delle Culture” del Comune di Petrosino, sono finanziate attraverso la Quota Servizi del Fondo Povertà, con un investimento complessivo di 125.759,46 euro e una durata iniziale di 52 settimane, a testimonianza della volontà di costruire un presidio educativo stabile a favore dei minori e delle loro famiglie. A coordinare il serivizio sarà la “Cooperativa Sociale Solidarietà e Azione ETS”. É intervenuta all’inaugurazione anche l’assessora Anna Caliò, in rappresentanza del Comune di Marsala.