Marsala, torna la rassegna “Ricordando Paolo Borsellino”. Cinque incontri in programma

Si rinnova, a Marsala, l’appuntamento con la rassegna “Ricordando Paolo Borsellino”, organizzata dall’Opera Monsignor Gioacchino Di Leo e dalla Diocesi di Mazara, presso il Centro “I giusti di Sicilia”. L’iniziativa prevede cinque incontri, che si terranno tra il 17 luglio e il 14 settembre in piazza della Vittoria.

Si comincia con il dibattito “Come ancora si arricchisce la mafia”, con la partecipazione di Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Il secondo appuntamento è fissato nella giornata di lunedì 27 luglio. Tema della giornata sarà: “Essere successore del procuratore Paolo Borsellino: nuove sfide e impegno professionale”. Interverrà Ferdinando Asaro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala.

Il programma prosegue, mercoledì 5 agosto, con un ulteriore incontro sul tema “Come i politici devono contrastare la mafia”. Si confronteranno, per l’occasione, la sindaca di Marsala Andreana Patti, il presidente del Libero Consorzio Salvatore Quinci, la deputata regionale Cristina Ciminnisi.

Venerdì 28 agosto si parlerà della scorta di Paolo Borsellino, con la presentazione del libro “Cinque vite”, alla presenza dell’autrice Mari Albanese. Converserà con l’autrice Rosanna Provenzano, direttore dell’Uepe di Trapani.

La rassegna si concluderà lunedì 14 settembre, con un dibattito sul tema “Il contributo della società civile nel contrasto all’illegalità”. Relazionerà Sara Varazi, sostituto procuratore presso il Tribunale di Marsala.

La rassegna “Ricordando Paolo Borsellino” si avvale del patrocinio del Comune di Marsala e della sottosezione marsalese dell’Anm.